https://news.day.az/politics/1278035.html Джейхун Байрамов едет на переговоры в Москву
Джейхун Байрамов едет на переговоры в Москву
Сегодня в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где до их сведения была доведена позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщили Day.Az в МИД, сегодня же Джейхун Байрамов отправится с рабочим визитом в Москву. Визит организован по инициативе российской стороны.
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