Джейхун Байрамов едет на переговоры в Москву

Сегодня в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где до их сведения была доведена позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили Day.Az в МИД, сегодня же Джейхун Байрамов отправится с рабочим визитом в Москву. Визит организован по инициативе российской стороны.