МИД Германии не понимает сути карабахского конфликта

Заявление министра иностранных дел Германии отражает отношение международного сообщества к нагорно-карабахскому конфликту за последние тридцать лет.

Об этом сказал Trend директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл, передает Day.Az.

"Заявление министра иностранных дел Германии не удивительно, так как оно отражает позицию последних тридцати лет. Его можно резюмировать следующим образом: стремление избежать неприятностей, а не разрешить конфликт. Другими словами, снова "заморозить" конфликт", - сказал Корнелл.

Конечно, сказал Корнелл, всякий раз, когда конфликт обостряется, наиболее естественным является желание просто прекратить насилие.

"Но мне кажется, что в данном заявлении отсутствует понятие ситуации и оно отражает определенное непонимание конфликта. Заявление предполагает, что прекращение огня несет плюсы для обеих сторон. Оно, нравится это кому-то или нет, не учитывает тот факт, что для Азербайджана немедленное прекращение огня означает возвращение к ситуации оккупации некоторой части его территории. Возможно, меньшей территории, чем раньше, но тем не менее", - добавил Корнелл.