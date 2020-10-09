Враг подверг артиллерийскому обстрелу села и поселки Агдама, не находящиеся под оккупацией

Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать из тяжелых артиллерийских установок населенные пункты компактного проживания азербайджанского населения, гражданские объекты, в том числе, частные и многоквартирные жилые здания, хозяйства. В результате артиллерийского обстрела не находящихся под оккупацией сел и поселков Агдамского района, нанесен ущерб жилым домам, подсобным помещениям, школам, магазинам и другим объектам, а также электрическим и газовым хозяйствам, погибли домашние животные, принадлежавшие гражданам.

Как передает Day.Az, региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в одном из поселков, построенных для вынужденных переселенцев, запечатлел на камеру зверства армянских военнослужащих, побеседовал с жителями. Дом вынужденного переселенца из села Гюллюджа Мухаммеда Велиева сгорел вместе с вещами в результате взрыва снаряда. Вспоминая эти ужасные моменты, Мухаммед Велиев говорит: "Мы были во дворе. Седьмой снаряд упал прямо на наш дом, произошел пожар. Ничего не удалось спасти. Все вещи сгорели. Но мы не сожалеем об этом, все встанет на свои места. Этот дом построило и предоставило нам государство. Разрушенные дома будут вновь построены, восстановлены. Лишь бы наши солдаты и офицеры были живы, лишь бы наши земли освободились от оккупации".

Айтекин Новрузова: "Мы сидели во дворе. Вдруг один из снарядов упал за домом - во дворе. Осколки нанесли ущерб нашему дому, фруктовым деревьям. Но ничего. Главное все живы. Лишь бы наши солдаты были живы и здоровы. Мы рядом с нашими солдатами. Никуда не уйдем отсюда. Мы занимаемся повседневными делами. Верим, что все наши земли будут освобождены, все переселенцы вернутся в родные края".

Отметим, что 27 сентября утром вооруженные силы Армении, совершив масштабную провокацию, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции Азербайджанской армии вдоль всей линии фронта. Мирные жители подвергались обстрелу, их домам, имуществу и инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении, обеспечения безопасности гражданского населения командование Азербайджанской армии приняло решение о начале нашими войсками контрнаступательных операций вдоль всей линии фронта.

Вооруженные силы Армении преднамеренно обстреливают мирное население, используют запрещенные снаряды, в том числе, фосфорные бомбы.