https://news.day.az/politics/1278054.html Армения ударила по домам мирных жителей Физули, есть раненые - ФОТО
Армения ударила по домам мирных жителей Физули, есть раненые - ФОТО
Физулинский район Азербайджана подвергся ракетному обстрелу с территории Армении.
Как передает Day.Az, в результате ракетного обстрела ранены три гражданских лица - жители села Гарабаг Асадов Самир Идаят оглу (1982), Ибрагимов Низами Джафар оглу (1958) и Аббасов Алман Энвер оглу (1968).
Нанесен крупный ущерб домам в районных селах Гарабаг, Керимбейли, Баби, Шюкюрбейли.
Представляем видеокадры пострадавших домов.
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