Армения ударила по домам мирных жителей Физули, есть раненые

Физулинский район Азербайджана подвергся ракетному обстрелу с территории Армении.

Как передает Day.Az, в результате ракетного обстрела ранены три гражданских лица - жители села Гарабаг Асадов Самир Идаят оглу (1982), Ибрагимов Низами Джафар оглу (1958) и Аббасов Алман Энвер оглу (1968).

Нанесен крупный ущерб домам в районных селах Гарабаг, Керимбейли, Баби, Шюкюрбейли.

Представляем видеокадры пострадавших домов.