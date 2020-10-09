https://news.day.az/politics/1278055.html В Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана перечислено 4 000 манатов - от Албано-Удинской Христианской Общины
В Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана перечислено 4 000 манатов - от Албано-Удинской Христианской Общины
8 октября Албано-Удинская Христианская Община перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 4000 манатов.
"Мы, удинская паства, молимся за нашу Родину - Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, защищающую наше спокойствие и безопасность. Карабах - это Азербайджан!" - говорится в сообщении Общины, передает Day.Az.
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