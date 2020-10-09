https://news.day.az/politics/1278083.html Главред АМИ Trend в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе - ФОТО - ВИДЕО
Главред АМИ Trend в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе - ФОТО - ВИДЕО
АМИ Trend продолжает постоянно информировать международную общественность о событиях в Нагорном Карабахе.
В ходе выступления на известном ливанском телеканале "Аль-Маядин" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сообщил, что армия Азербайджана сражается только на своей земле.
Главред отметил, что в отличие от Армении Азербайджан не берет на прицел гражданское население: "Азербайджан полон решимости освободить свои земли!".
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