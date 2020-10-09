Главред АМИ Trend в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе

АМИ Trend продолжает постоянно информировать международную общественность о событиях в Нагорном Карабахе.

В ходе выступления на известном ливанском телеканале "Аль-Маядин" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сообщил, что армия Азербайджана сражается только на своей земле.

Главред отметил, что в отличие от Армении Азербайджан не берет на прицел гражданское население: "Азербайджан полон решимости освободить свои земли!".