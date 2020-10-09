https://news.day.az/politics/1278084.html Еще одно доказательство того, что Армения использует террористов в борьбе против Азербайджана - ФОТО
Еще одно доказательство того, что Армения использует террористов в борьбе против Азербайджана - ФОТО
Выявлен еще один факт в связи с использованием Арменией против Азербайджана террористов из Сирии в боях на оккупированных азербайджанских территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из известных террористов "Хезбуллаха", участвующий в боях в Сирии, сейчас воюет в Карабахе против Азербайджана.
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