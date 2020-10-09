Еще одно доказательство того, что Армения использует террористов в борьбе против Азербайджана

Выявлен еще один факт в связи с использованием Арменией против Азербайджана террористов из Сирии в боях на оккупированных азербайджанских территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из известных террористов "Хезбуллаха", участвующий в боях в Сирии, сейчас воюет в Карабахе против Азербайджана.

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