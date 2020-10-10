Пашинян размечтался, русские не будут гибнуть за интересы Еревана

Россия всегда была гарантом безопасности Армении и именно благодаря ей армяне получили государственность.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя призывы Никола Пашиняна к Москве о военной помощи против Азербайджана.

Однако, как отметил наш собеседник, гарантии безопасности не означают, что когда соросовский режим Пашиняна спровоцировал новую войну в Карабахе, русские ребята должны погибать за чужие интересы, тем более это касается страны, где сжигают российские флаги и закрывает русские школы.

"Армян много по всему миру, но они не торопятся ехать защищать свое правительство и народ из стран, где благополучно зарабатывают и живут. Так почему мы должны это делать? Пусть сами разбираются. Как сказал Владимир Путин, война идет не в Армении, и Россия сожалеет, что гибнут люди. И, соответственно, Москва будет соблюдать нейтралитет и пытаться примирить враждующие стороны. Это очень красивый ответ, давший понять армянам, что они сами должны разбираться с Азербайджаном, раз заварили такую кашу. Русские не будут гибнуть за интересы Еревана", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева