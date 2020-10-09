Помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков дал интервью швейцарской газете «Трибюн де Женев»

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков дал интервью известной швейцарской газете "Трибюн де Женев".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье освещается информация о том, что помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков призывает международное сообщество осудить ежедневные ракетные обстрелы с территории Армении населенных пунктов Азербайджана, квалифицируя последние, как "военные преступления" и "вопиющие нарушения международного гуманитарного права". Кроме того, он призвал также к конкретным мерам, которые бы предотвратили дальнейшую гибель невинного гражданского азербайджанского населения. По его словам, Армения, от безысходности своего плачевного положения на поле боя, пытается спровоцировать Азербайджан на ответные удары по территории Армении, чтобы таким образом получить "веский повод" вовлечь третьи страны, в частности, Россию в конфликт на своей стороне.

В интервью Э.Амирбеков отмечает, что на сегодняшний день Азербайджанская армия освободила от незаконной армянской оккупации в общей сложности порядка 20 сел и один город.

Отвечая на вопрос об участии Турции в конфликте на стороне Азербайджана, Э.Амирбеков категорически исключил вовлеченность Турции в боевые действия, вопреки дезинформации Еревана.

В статье подчеркивается, что в то время как Армения обвиняет своего соседа в "геноциде армянского населения", Баку это отрицает и напоминает в ответ, что еще в конце восьмидесятых 200 тысяч азербайджанцев были вынуждены бежать из Армении и осуждает Армению за совершенную "этническую чистку", осуществленную у себя и на оккупированных территориях.

Говоря о перспективах прекращения военных действий и возобновления переговоров, высокопоставленный азербайджанский дипломат заявил, что "ничего не может исключить", включая регионализацию конфликта, "которого Баку не хочет". Баку также обвиняет сопредседателей Минской группы - США, Россию и Францию, которые в течение трех десятилетий осуществляют посредничество, при этом закрывали глаза на многочисленные провокации Армении, занимали выжидательную позицию и таким образом потворствовали безнаказанности агрессора.

"Прекращение огня - это хорошо, но само по себе оно недостаточно для установления прочного мира, оно должно сопровождаться субстантивными переговорами, нацеленными на достижение конкретных результатов, а именно полного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Баку готов к возобновлению мирного процесса, и мы благодарны швейцарской стороне за предложения принять у себя некоторые встречи, но прежде мы должны знать, что нам ждать от переговоров, какова четкая повестка дня и какие нас ждут результаты", - добавил Э.Амирбеков.