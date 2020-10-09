Оставленная армянами военная техника перекрашивается в цвет военной техники азербайджанской армии

Военная техника, оставленная противником в ходе боевых действий, перекрашивается в цвет военной техники азербайджанской армии.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.