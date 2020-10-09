https://news.day.az/politics/1278108.html Оставленная армянами военная техника перекрашивается в цвет военной техники азербайджанской армии - ВИДЕО
Оставленная армянами военная техника перекрашивается в цвет военной техники азербайджанской армии - ВИДЕО
Военная техника, оставленная противником в ходе боевых действий, перекрашивается в цвет военной техники азербайджанской армии.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре