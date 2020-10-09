Пашинян бросает вызов демократическим ценностям

Я ознакомился с репортажем корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, содержащим различные моменты военного фиаско Армении в Нагорном Карабахе. Меры в отношении журналиста, принятые со стороны властей Армении из-за этого репортажа были ожидаемы.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов, передает Day.Az.

Он сообщил, что из-за этой статьи аккредитация Ильи Азара при МИД Армении была аннулирована.

"Внутренние процессы в Армении показывают, что в стране царит полный хаос. Премьер-министр Никол Пашинян административными методами пытается устранить хаос, вызванный поражением на фронте. Как известно, Ереван принял решение об ужесточении режима военного положения, согласно которому фактически введена цензура, в том числе в отношении представителей СМИ. Аннулирование аккредитации корреспондента "Новой газеты" обосновано именно этим постановлением.

Пашинян видимо считает, что это решение позволит предотвратить тревожный резонанс в армянском обществе в связи с военным фиаско его страны. Однако, такого рода меры, как правило, контрпродуктивные, лишь ускорят полный крах", - подчеркнул Амашов.

Председатель Совета печати добавил, что в армянском обществе уже начали проявляться достаточно очевидные признаки правительственного кризиса, и со временем ситуация будет только усугубляться.

"Лишение аккредитации корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара также свидетельствует о том, что администрация Пашиняна не колеблясь бросает вызов демократическим ценностям в своих политических целях. Это противоречит той атмосфере торжества демократии, которую Пашинян умело имитировал, когда пришел к власти", - подытожил Афлатун Амашов.