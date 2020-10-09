Армения не может найти людей, чтобы отправить воевать

Ужесточение режима военного положения в Армении свидетельствует о том, что число не желающих воевать там стремительно растет, и армяне намерены покинуть зону боевых действий и Армению.

Об этом в пятницу сказал Trend доктор философии по политическим наукам, доцент Шахин Багиров, передает Day.Az.

По его словам, именно по этой причине в Армении принято решение ужесточить режим военного положения.

"Успешные военные операции Азербайджана деморализовали армян. В Армении нет желающих воевать. Известно, что армяне считают своей родиной любое место, где им хорошо. Сейчас они не только не хотят воевать в Нагорном Карабахе, но даже и жить в Армении, потому что не видят перспектив нормальной жизни в этой стране. Поэтому сейчас Армения не может найти людей, которых можно было бы отправить воевать, а привлеченные ими наемники, вероятно, перебиты армией Азербайджана. По этой причине Армения вынуждена принять жесткие меры", - подчеркнул Багиров.

Доцент добавил, что после разоблачения лжи Армении в людях возникло недоверие к правительству. Ужесточение режима военного положения, считает Багиров, также является результатом недоверия граждан Армении к действующей власти.