Затягивая карабахский конфликт, Армения изолирует себя в регионе

Влиятельная структура JINSA (Jewish Institute for National Security of America) провела накануне в Вашингтоне (США) вебинар, посвященный армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В мероприятии приняли участие исполнительный директор JINSA Майкл Маковски, исследователь по странам Центральной Азии, Кавказу и Турции Сванте Корнелл и посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве Азербайджана в США, в своем выступлении Майк Маковски рассказал о нагорно-карабахском конфликте и отметил последнюю напряженность между Арменией и Азербайджаном, передает Day.Az.

Посол Элин Сулейманов сказал, что боевые действия ведутся на территории Азербайджана и подчеркнул необходимость обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий в соответствии с требованиями четырех резолюций Совета Безопасности ООН, признающих оккупацию азербайджанских земель.

Было отмечено, что нападение Армении на Азербайджан в Товузском направлении за пределами линии соприкосновения войск в июле этого года преследовало цель нанесения удара по энергетическим проектам Азербайджана. Армения, совершив очередную провокацию, вновь напала на Азербайджан 27 сентября. Во время атак Армения подвергла артобстрелу второй по величине город Азербайджана Гянджу, где живут сотни тысяч мирных граждан, город Мингячевир, где расположена электростанция, Бардинский и другие районы Азербайджана. Было отмечено, что вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана является важным условием установления мира в регионе. Дипломат сказал, что в настоящее время Армения, помимо военных провокаций и нападений, проводит широкомасштабную кампанию дезинформации, и удивляет то, что некоторые лица, позиционирующие себя профессиональными журналистами и политологами, преподносят ложную информацию без всякого расследования фактов.

В то же время, подчеркнув тесное сотрудничество и партнерство между Азербайджаном и Израилем, посол Сулейманов сказал, что Армения также нацелена на подрыв успешного сотрудничества между этими странами.

Сванте Корнелл подчеркнул в своем выступлении стратегическое значение Азербайджана, отметил проходящий через Каспий транспортный коридор в Европу и важную роль Азербайджана в регионе. Он также отметил снабжение НАТО своего контингента в Афганистане через эту транзитную зону. Корнелл подчеркнул, что Армения всегда хотела заполучить имеющий древнюю историю Нагорный Карабах. Было отмечено, что чем больше затягивается этот конфликт, тем больше Армения изолирует себя в регионе. Говоря о влиянии России и Турции на данный конфликт, Корнелл расценил деятельность Минской группы ОБСЕ как неудачу западной дипломатии. Было подчеркнуто, что хотя нагорно-карабахский конфликт и кажется замороженным, периодически его эскалация неизбежна, и это будет продолжаться до полного его урегулирования.