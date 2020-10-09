https://news.day.az/politics/1278123.html Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
9 октября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре