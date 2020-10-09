Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

9 октября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.