https://news.day.az/politics/1278130.html Азербайджанская армия уничтожила армянские «Грады» - ВИДЕО
Азербайджанская армия уничтожила армянские «Грады» - ВИДЕО
В результате боевых операций, осуществленных подразделениями армии Азербайджана, уничтожено большое количество реактивных систем залпового огня "Град" ВС Армении.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве обороны.
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