Азербайджанская армия уничтожила армянские «Грады»

В результате боевых операций, осуществленных подразделениями армии Азербайджана, уничтожено большое количество реактивных систем залпового огня "Град" ВС Армении.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве обороны.