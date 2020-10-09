https://news.day.az/politics/1278141.html ПВО Азербайджана сбила ракету, выпущенную из Армении по Мингячевиру
ПВО Азербайджана сбила ракету, выпущенную из Армении по Мингячевиру
Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
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