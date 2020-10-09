ПВО Азербайджана сбила ракету, выпущенную из Армении по Мингячевиру

Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.