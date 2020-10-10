Россия устроила "холодный душ" Пашиняну

В течение последних трех месяцев вооруженные силы Армении регулярно осуществляли военные провокации против Азербайджана. Утром 27 сентября, после того как армяне подвергли обстрелу прифронтовые зоны Азербайджана, наша армия начала контрнаступление по всей линии фронта, чтобы покончить с провокациями врага. В результате сокрушительных ударов ВС Азербайджана армянские войска начали стремительно отступать с оккупированных территорий и в стане вражеской армии увеличилось число дезертиров.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат сообщил, что в армии Армении ощущается нехватка в живой силе и боевой технике.

"Из-за отсутствия координации в ВС Армении солдаты порой обстреливают самих себя. Осознавая свою беспомощность, враг наносит удары по многочисленным гражданским поселениям Азербайджана. Цель этих лицемерных действий - посеять страх, панику и недисциплинированность в азербайджанском обществе. Артиллерийские удары наносятся с территории Армении и она же несет полную ответственность за свои злодеяния, которые подрывают мир и безопасность в регионе", - заявил он.

Парламентарий отметил, что в Армении произошли большие потрясения на фоне безвыходной ситуации, вызванной тяжелым поражением на поле боя.

"Премьер-министр страны-оккупанта Никол Пашинян испытывает психологическое напряжение. То он говорит, что за столом переговоров должны сидеть так называемые "представители" Нагорного Карабаха, то яростно кричит на весь мир, что Нагорный Карабах - это Армения и точка. Его единственная надежда - это вмешательство в конфликт ОДКБ на сторону Еревана. Поэтому Армения постоянно ведет огонь по азербайджанским территориям, надеясь вызвать ответные действия Азербайджана и вовлечь в конфликт государства-члены ОДКБ. Недавнее заявление президента России о том, что "война идет не на территории Армении" произвело на Пашиняна эффект холодного душа", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов