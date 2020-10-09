https://news.day.az/politics/1278149.html Перед зданием британского парламента установили баннер «Карабах – Азербайджан!» - ФОТО
Перед зданием британского парламента установили баннер «Карабах – Азербайджан!» - ФОТО
В Лондоне перед зданием парламента был установлен баннер "Карабах - Азербайджан!".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, акцию поддержки сегодня организовали проживающие в Лондоне азербайджанцы.
Баннер "Карабах - Азербайджан!" в течение нескольких часов находился на Площади парламента.
Кроме того, на экране передвигающегося по улицам Лондона автомобиле была предоставлена информация об армянской оккупации, реалиях Карабаха.
Отметим, азербайджанцы, проживающие в Великобритании, на этой неделе направили благодарственные письма в посольства ряда стран в Лондоне, которые поддерживают Азербайджан.
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