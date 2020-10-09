https://news.day.az/politics/1278155.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобождены от оккупации Гадрут, и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Герязиллы, Гышлаг, Гарачайлы, Эфендиляр, Сулейманлы, Су
Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобождены от оккупации Гадрут, и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Герязиллы, Гышлаг, Гарачайлы, Эфендиляр, Сулейманлы, Су
Сегодня освобождены от оккупации Гадрут, и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Герязиллы, Гышлаг, Гарачайлы, Эфендиляр, Сулейманлы, Су.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу, которое транслировалось по Азербайджанскому государственному телевидению.
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