Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобождены от оккупации Гадрут, и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Герязиллы, Гышлаг, Гарачайлы, Эфендиляр, Сулейманлы, Су

Сегодня освобождены от оккупации Гадрут, и села Чайлы, Юхары Гюзляк, Герязиллы, Гышлаг, Гарачайлы, Эфендиляр, Сулейманлы, Су.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу, которое транслировалось по Азербайджанскому государственному телевидению.