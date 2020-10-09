Армения официально признает свое отступление в Карабахе

Колоссальные потери в живой силе и военной технике, понесенные армянской стороной, в результате контрнаступления армии Азербайджана в ответ на ее же масштабные провокации, стали причиной глубокого общественно-политического и социально-экономического кризиса в Армении.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, столкнувшись с глубоким кризисом на фоне военного фиаско правительство Пашиняна прибегло к ужесточению методов правления в стране.

Так, постановлением Кабинета министров Армении запрещена трансляция "программ, ставящих под сомнение обороноспособность страны", включая выступления должностных лиц государственных и местных органов самоуправления, трансляцию программ, в которых критикуют, опровергают, ставят под сомнение или каким-либо образом подрывают эффективность действий в связи с военным положением и государственной безопасностью".

Азербайджанская армия продолжает контрнаступательные операции на всех направлениях, она продвинулась на десятки километров, освобождены десятки населенных пунктов, армянские военные подразделения несут колоссальные потери в военной технике и живой силе, страна официально признает отступление. Согласно информации, распространенной в армянском сегменте социальных сетей, отсутствует информация с фронта о судьбах примерно пяти тысяч армянских офицеров и солдатов", - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что неудачи Армении на фронте сопровождаются серьезными экономическими проблемами.

"Экономика Армении, которая и без того находится в тяжелом положении, не в состоянии обеспечить ресурсы для продолжения войны, иностранных пожертвований не хватает - ощущается острая нехватка продовольствия, медикаментов, оружия, даже военной формы. И это еще без учета стремительно растущего внешнего долга Армении.

Фиаско на фронте привело к социально-экономическому кризису, который, в свою очередь, обусловил политический. "Карабахский клан" уже вновь активизировался, откуда-то вновь вынырнул Кочарян. Он распространяет слухи, будто в Карабах доставлено "большое количество вооружений", примеряя нимб "спасителя" Карабаха. Абсолютно лишенный авторитета в Армении карабахский клан вдруг стал презентовать себя альтернативой Пашиняну.

С другой стороны, в Армении растет недовольство и даже ненависть к Пашиняну. Его политику считают деструктивной, влекущей Армению в пропасть. Родители армянских солдат, потерявшие своих детей в ходе военных действий, обвиняют в их гибели Пашиняна. Недалек тот день, когда ему придется держать ответ и за военное фиаско, а также перед родителями, убежденными, что он умышленно отправил их детей на верную смерть", - сказала Гасанова.

Она добавила, что происходящие события вызвали панический переполох в Армении - уволен начальник службы безопасности, назначенный всего четыре месяца назад, Пашинян заговорил о "предателях на фронте", в стране идет на них "охота" и на этом фоне власти официально ввели цензуру.

"В сложившейся ситуации Пашинян пытается удержать кормило власти, очевидно диктаторскими методами. Однако все его усилия тщетны, поскольку своей неумелой, бездарной политикой, зачастую продиктованной извне, он уже привел страну к самому краю пропасти", - подытожила Афет Гасанова.