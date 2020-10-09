Госслужба Азербайджана по мобилизации распространила заявление

Продолжается призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу и не имеющих права отсрочки от службы на основании распоряжения, подписанного 26 августа этого года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе, молодежь с большим воодушевлением прибывает в местные управления и отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы выполнить свой долг перед родиной.

Молодежь отправляют в воинские части соответствующих родов войск - в учебные центры, где они будут постигать тайны военного дела, а затем продолжат службу в местах назначения.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу желает успехов призывникам в военной службе!