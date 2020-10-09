Нынешняя ситуация в Карабахе - результат провокаций Армении

Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте - результат провокационных действий со стороны Армении.

Об этом сказала американский журналист и аналитик Ирина Цукерман в беседе с директором Экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым, передает Day.Az.

Как отметила Цукерман, данная ситуация является результатом оккупации азербайджанских территорий Арменией на протяжении почти 30 лет.

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