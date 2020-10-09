В британский МИД направили обращение о боях в Карабахе

По инициативе главы Азербайджано-Шотландского альянса Фуада Алекперова, шотландский депутат Алин Смит направил обращение министерству иностранных дел Великобритании в связи с напряженностью, возникшей между Азербайджаном и Арменией 27 сентября.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении подчеркивается, что в настоящее время между Арменией и Азербайджаном наблюдаются самые ожесточенные столкновения со дня установления режима прекращения огня в 1994 году. События показывают крах миссии основных посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По словам депутата, Великобритания, проведя переговоры с союзниками по НАТО, в частности США и Турцией, может выступить посредником с целью снижения напряженности и инициирования диалога для мирного урегулирования конфликта. По мнению депутата, пришло время такого диалога, чтобы создать веру в мир у народов обоих государств.