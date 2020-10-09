https://news.day.az/politics/1278170.html В Москве проходит встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
В Москве проходит встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна - началась в эти минуты в российской столице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Переговоры по Нагорному Карабаху проходят в Доме приемов МИД РФ. По ее итогам возможна пресс-конференция.
Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху они были приглашены президентом России Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре