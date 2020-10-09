СГБ распространила информацию о гражданских беспилотниках

В настоящее время, когда на линии фронта ведутся интенсивные боевые операции, полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в различных целях на территории республики создают беспокойство среди населения и препятствуют деятельности соответствующих государственных структур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, еще раз доводится до сведения, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О военном положении" и Указом Президента Азербайджанской Республики "Об объявлении военного положения" от 27 сентября 2020 года в Азербайджанской Республике в период военного положения запрещено использование всех гражданских беспилотных летательных аппаратов независимо от формы собственности.

Если граждане заметят БПЛА в воздушном пространстве страны, просьба сообщить об этом в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики (012) 405 99 99 и в Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики (012) 497 16 73.