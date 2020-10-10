Армяне толкают Россию к Третьей мировой войне

Вчерашний эфир у Владимира Соловьева является яркой иллюстрацией предательства национальных интересов России.

Некоторые российские эксперты и журналисты, находящиеся на содержании армянского лобби, с легкостью продают жизни тысяч, а может и сотен тысяч россиян, предлагая признать Нагорный Карабах и присоединить его к Армении. В то время как даже Армения боится брать на себя ответственность, чтобы признать кучку армянских сепаратистов "государством".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, если бы с таким предложением выступил обыватель, не смыслящий в политике, это еще как-то можно было понять. Но об этом на весь мир заявляет умудренный опытом политолог и журналист Виталий Третьяков, прекрасно понимая, что такой шаг со стороны России будет означать только одно - развязывание Третьей мировой войны.

Даже славный армянофил Соловьев едва не удавился от удивления и попытался обьяснить Третьякову, что, дескать, хорошо бы, но вслед за этим у наших границ развернется Третья мировоая война, куда вмешаются и Иран, и Турция, и ОДКБ, и НАТО.

Кстати, это как раз то, чего так добиваются западные глобалисты - реальные хозяева Армении - устроить пожар у границ России и фрагментировать РФ. Более того, Россию в результате третьяковских советов приравняют к мировому агрессору без права на историческую реабилитацию.

Третьяков вчера даже армянского депутата Госдумы Константина Затулина превзошел. Последний всегда неизменно лидировал в списке защитников армянства и выгодополучателей от армянского лобби.

Удивил и Сергей Михеев. Хоть он как-то ранее радовал своей приверженностью российским интересам в этом армянском шабаше у Соловьева.

И тут вдруг продемонстрировал близорукость и недальновидность, заявив, что никаких Карабахов в России быть не может в ответ на предупреждение о наличии таких угроз в самой России.

И пока Михеев грезит, что в России второго Карабаха никогда не будет, на самом деле армяне и у нас уже заложили основу под несколько российских карабахов.

Лет через 50, а то и раньше, это даст о себе знать. Михеев вряд ли это увидит, но вот его дети - вполне возможно. Интересно, Михеев давно не отдыхал в Сочи или на Кавказских минеральных водах? Пусть съездит отдохнет и полечится, и тогда возможно сможет различить прообраз армянской модели ползучего сепаратизма в Сочи, на Кубани, в Ростове...

А пока соловьевские эксперты, яростно защищающие интересы армян на российском телевидении, угрожают тем, кто пытается их предупредить.

Например, даже интеллигентный и умный Дмитрий Евстафьев так и заявил: "Раз-да-вим!!!".

Российское ТВ смотрят по всему миру, в том числе в странах СНГ, и такие угрозы не делают чести российским пропагандистам и России.

Посмотрим, как они в будущем будут давить армянский сепаратизм в России, если сегодня сами создают все условия для арменизации ряда регионов России и российских СМИ.