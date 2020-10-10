Теперь сепаратисты нигде не смогут чувствовать себя в безопасности

Сегодня ведущая успешные боевые действия на разных направлениях линии фронта азербайджанская армия освободила поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур.

Комментируя эту радостную весть Day.Az, военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов отметил, что Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия согласно плану операций, утвержденному Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Все поставленные задачи выполняются и выполняются успешно, о чем свидетельствует освобождение Гадрута.

"На тех направлениях, которые считаются приоритетными, противнику, его технике и живой силе наносится максимум поражения. И тем самым обеспечивается продвижение наших войск на том или ином направлении, сказал полковник запаса. Эти направления, в принципе, уже озвучены, они есть на карте. Процесс продолжается. Вооруженные силы Азербайджана не стоят на месте, они выполняют боевые задачи", - подчеркнул военный эксперт.

По словам Рамалданова, современное ведение боя - это бой с использованием техники и точечного огня. И сегодня наша армия показывает образец ведения современной войны. Наш собеседник напомнил, что в первую карабахскую войну, когда не было достаточных вооружений, боевые действия шли в основном за счет людских ресурсов, было много потерь. В этот же раз Вооруженные силы Азербайджана имеют все возможности, которые создал им Верховный главнокомандующий. Эти возможности позволяют нашей армии, не входя в контакт с противником, наносить ему поражения - его позициям, технике, управлению, даже тому, что находится в укрытии, артиллерийским подразделениям.

"В этот раз противник нигде не может чувствовать себя в безопасности от огня, который наносится азерабйджанской армией. Нанесение противнику ударов происходит и в дневное время, и в ночное, и поражения наносятся достаточно точно. Это еще раз говорит о профессионализме ВС Азербайджана, об их подготовленности. Как отмечал Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, 30 лет армяне окапывались и готовились, строили различные сооружения, были достаточно спокойны и уверены, что азербайджанской армии эти позиции не преодолеть. Но они ошиблись в своей самоуверенности.

Еще раз подчеркну - ВС Азербайджана на сегодняшний день выполняют боевую задачу, населенные пункты, в том числе Гадрут и села этого района освобождаются согласно оперативному плану и являются плацдармом для продолжения боевых действий на том или ином направлении", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева