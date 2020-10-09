Азербайджанская армия уничтожила армянский военный автомобиль, перевозивший 25 человек

Военный автомобиль, перевозивший рядовой и офицерский состав ВС Армении в зону боевых действий, уничтожен в движении.

Day.Az со ссылкой на министерство обороны, представляет вашему вниманию эти кадры:

 