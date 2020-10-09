https://news.day.az/politics/1278208.html Азербайджанская армия уничтожила армянский военный автомобиль, перевозивший 25 человек - ВИДЕО
Азербайджанская армия уничтожила армянский военный автомобиль, перевозивший 25 человек - ВИДЕО
Военный автомобиль, перевозивший рядовой и офицерский состав ВС Армении в зону боевых действий, уничтожен в движении.
Day.Az со ссылкой на министерство обороны, представляет вашему вниманию эти кадры:
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