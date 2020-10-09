https://news.day.az/politics/1278220.html Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International - ФОТО
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International - ФОТО
9 октября интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре