Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International

9 октября интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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