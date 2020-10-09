Азербайджан уничтожил выведенную на огневые позиции армянскую бронетехнику

Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения выведенной на огневые позиции бронетехники ВС Армении.

Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры: