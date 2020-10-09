https://news.day.az/politics/1278222.html Азербайджан уничтожил выведенную на огневые позиции армянскую бронетехнику - ВИДЕО
Азербайджан уничтожил выведенную на огневые позиции армянскую бронетехнику - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения выведенной на огневые позиции бронетехники ВС Армении.
Day.Az представляет вашему вниманию эти кадры:
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