В Геранбое и Тертере ранены еще 2 мирных жителя

Военно-политическое руководство агрессора Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает террористические акты против мирного населения Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана, вооруженные силы страны-оккупанта примерно с 18:00 девятого октября 2020 года с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Геранбойский и Тертерский районы.

Примерно с 18:00 девятого октября 2020 года на территорию села Тапгарагоюнлу Тертерского района упало 22 снаряда, выпущенных ВС Армении, с ранениями различной степени тяжести госпитализирован житель села 1980 года рождения Мехраджов Санан Юсиф оглу.

Помимо этого, в результате попадания артиллерийского снаряда в административный центр Тертерского района житель района 1968 года рождения Фараджов Мушфиг Тевеккюль оглу получил ранения различной степени тяжести, и так же был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия.