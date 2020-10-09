Наемники участвуют в военных преступлениях Армении против Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана добыла важнейшие доказательства по поводу различных преступлений Армении против гражданского населения Азербайджана с участием иностранных наемников.

В связи с произошедшими событиями генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился напрямую, а также по дипломатическим каналам к своим коллегам.

Как передает Day.Az, в заявлении сказано, что начиная с 27 сентября военно-политическое руководство Армении, грубо нарушив свои обязательства по Женевским конвенциям и международному праву в целом, продолжает свои провокационные действия, подвергая разрушительным обстрелам густонаселенные территории Азербайджана, а также находящиеся вдали от зоны боевых действий Гянджу и и другие города, где расположены или проходят стратегические объекты - Мингячевир (ГЭС), Евлах (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан), Абшеронский и Хызынский районы.

"В результате военной агрессии Армении на сегодняшний день погиб 31 мирный житель, в том числе три ребенка и девять женщин, 164 гражданских лица получили серьезные ранения, 1054 дома, 142 гражданских объекта и 45 многоквартирных зданий были разрушены. В целях предотвращения армянской военной агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения вооруженными силами Азербайджана были предприняты адекватные контрнаступательные меры в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

В результате действенных ответных мер армянские вооруженные силы понесли значительные потери, в связи с чем, по призыву военно-политического руководства Армении, членами армянской диаспоры в зарубежных странах организуется транспортировка наемников в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана. Эти действия противоречат нормам международного права, а также считаются преступлением как по азербайджанскому, так и национальным законодательствам других стран, являясь тревожащим фактором угрозы международной безопасности.

Сообщаю, что уже по двум подобным фактам Генеральной прокуратурой Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, в компетентные органы стран, гражданами которых являются эти лица направлены запросы в связи с правовой помощью.

Кроме того, Генеральной прокуратурой Азербайджана продолжается уголовно-правовые мероприятия в отношении лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на территориях Азербайджана, оккупированных вооруженными силами Армении.

В связи с этим от имени Генеральной прокуратуры Азербайджана вновь заявляю и предупреждаю, что в отношении прибывших по призыву военно-политического руководства Армении, ее вооруженных сил, действующих за рубежом организаций диаспоры и марионеточного режима, принимавших участие в боевых действиях наемников, а также физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и иной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, будут приняты все необходимые меры в рамках норм международного права и национального законодательства Азербайджана.

Решительно призываю компетентные органы зарубежных стран принять эффективные, превентивные и экстренные меры для предотвращения подобных противоправных действий", - говорится в заявлении.