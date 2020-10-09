Армянская армия сбрасывает на населенные пункты Азербайджана запрещенные бомбы

С 27 сентября вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим прекращения огня, продолжают обстреливать из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок позиции нашей армии и населенные пункты. Избрав мишенью мирное население и гражданскую инфраструктуру, противник сбрасывает по городам, районам и селам Азербайджана снаряды и запрещенные бомбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, откомандированный во фронтовую зону, противник также обстреливает запрещенными ракетами села и населенные поселки Геранбойского района. Бомблет одной из таких ракет была обнаружена на территории одного из сел района.

Оперативный менеджер по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (AНАМА) Мадат Мамедов сообщил журналистам, что, обнаружен бомблет, принадлежащий ракете с кассетной боеголовкой, обнаруженной среди значительного количества снарядов и ракет, выпущенных армянской армией по территории района. Выяснилось, что этот бомблет был выпущен 300-миллиметровой ракетой модели 9М55КА под названием "Смерч", обладающей кассетной боеголовкой. Поскольку он упал вблизи населенного пункта, стало известно, что мирное население стало объектом обстрелов. Это бомбы, применение которых запрещено. Все бомбы с кассетной боеголовкой, все снаряды с бомблетами запрещены в соответствии с международными конвенциями. Эти бомблеты модели 9Н235 осколочные. Они содержат 96 осколков для поражения легких бронеавтомобилей, техники и 360 осколков для поражения живой силы. Общий вес этой ракеты - 800 килограммов.

Отметим, что бомблет был обезврежен путем взрыва 9 октября.