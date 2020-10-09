Страны-члены Движения неприсоединения поддержали территориальную целостность Азербайджана

Государства-члены Движения неприсоединения решительно осуждают возобновление боевых действий в конфликте между Арменией и Азербайджаном и сожалеют в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в специальной декларации встречи в формате онлайн министров государств-членов Движения неприсоединения.

"Министерская встреча Движения неприсоединения вновь подтверждает свою поддержку урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (S/RES/822, S/RES/853, S/RES/874, S/RES/884).

Государства-члены Движения неприсоединения заявляют о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и выражают свою солидарность с Азербайджанской Республикой в соответствии с принципиальной позицией Движения неприсоединения.

Государства-члены Движения Неприсоединения приняли к сведению соответствующий призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций от 27 сентября 2020 года", - говорится в специальной декларации.