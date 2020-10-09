Президент Ильхам Алиев вернул азербайджанскому народу Победу и веру в справедливость

Весь Азербайджан, а может и весь мир, слушал сегодня обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

Это было мощное, историческое выступление азербайджанского лидера, вернувшего своему народу веру в победу и справедливость. Только те, кто пережил Великую Отечественную войну и радость Победы над фашизмом, смогут правильно понять и принять те чувства, которые переживает сегодня народ Азербайджана. Победа над фашистской Германией пришла через четыре года к народам, измотанным и униженным агрессором, Азербайджан ждал этих дней около тридцати лет.

Сегодня Президент Ильхам Алиев под аплодисменты азербайджанского общества и всех азербайджанцев мира называет возвращенные населенные пункты и города: Суговушан, Джебраил, Гадрут....

В эти минуты люди не могут сдержать эмоции - слезы радости, ощущение гордости, выражение благодарности своему Президенту и Верховному главнокомандующему, выдающемуся дипломату и стратегу, достойному сыну своего Отца Ильхаму Алиеву. Люди цитируют главу государства, каждая его фраза разносится миллионами пользователей в соцсетях.

Президент, земля, флаг, армия, шехиды - это свято, эмоциональный фон в обществе невероятно высок. Приближается самый важный день в истории современного Азербайджана - сегодня глава государства дал людям уверенность в этом.

На наших глазах вершится история, которая может изменить к лучшему будущее двух народов, региона, привести к необходимости соблюдения международного права, уважения государственного суверенитета.

Президент Азербайджана сформировал новую реальность: если международное право беззащитно, то мы сами создаем механизмы самозащиты.

Президент Ильхам Алиев сломал армянский статус-кво, позволявший агрессору творить беззаконие на чужих землях. Глава государства объявил, что больше не существует никакой "линии соприкосновения", дав понять, что после деоккупации в регионе восстановятся нормальные границы между двумя государствами. Президент Ильхам Алиев не позволит больше создавать "линии соприкосновения", как символ бесконечной войны и ненависти. Если армянский народ успокоится в границах, определенных ему международным правом, то со временем оба народа смогут вернуться к нормальной жизни.

Переговоры в Москве - это шанс для Армении закончить войну, не утратив своей государственности. Глава государства показал и Армении, и всему миру сильный Азербайджан, сильную армию. С фактором сильного Азербайджана в статусе регионального лидера и с Президентом Ильхамом Алиевым, как одним из самых авторитетных мировых политиков, придется считаться всем.

Глава государства возвращает Азербайджану то, что принадлежит этой стране и этому народу по праву. Теперь Ильхам Алиев лидер Азербайджана навсегда.

"Мы гордимся Вами!" - это искренний всенародный месседж Президенту Ильхаму Алиеву.

Гюльнара Мамедзаде