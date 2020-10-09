Президент Ильхам Алиев: Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество

Азербайджан освобождает оккупированные земли. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Ежедневно наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. Одновременно они берут стратегические высоты и выходят на более благоприятные позиции. Таким образом, оперативный план полностью выполняется, он основан на современных боевых принципах. Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество на поле боя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

Отметив, что в ходе проведенных сегодня боев было уничтожено большое количество военной техники врага, а также взяты военные трофеи, глава государства, информируя о потерях армянской стороны, сказал, что с 27 сентября по сегодняшний день армянской армии был нанесен мощный удар - уничтожены 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-21, 1 "Ураган", 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе 8 "Акаций" и 2 "Гвоздики", 36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 РМ или средства противовоздушной обороны, пусковые установки 2 комплексов "С-300", 25 зенитно-ракетных комплексов ОСА, 2 зенитно-ракетных комплекса КУБ и другая военная техника. Кроме того, в качестве трофея взяты 18 танков, 4 пушки, 22 боевые машины пехоты, 12 минометов, 27 комплексов "Игла" и другие автотранспортные средства.

"Должен также сказать, что враг не захватил ни одной единицы военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Азербайджана", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.