Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя
Враг рассказывает своему народу сказки, лжет. Фальсифицирует факты, пытается обмануть свой народ, желает обмануть международное сообщество, якобы они перешли в наступление, вернули некоторые наши позиции. Все это - ложь. Есть объективная картина наблюдения за боями, и любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.
Президент Ильхам Алиев сказал: "Азербайджанская армия демонстрирует свое преимущество. Азербайджанские солдаты и офицеры демонстрируют высокие морально-психологические качества, душевный подъем, потому что мы сражаемся на своей земле, освобождаем свою землю. Армянские солдаты - оккупанты. Земля, на которой идут бои, им не принадлежит. Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что в течение 30 лет вдоль линии соприкосновения была сооружена глубоко эшелонированная система обороны в несколько рядов. Установлены инженерные укрепительные сооружения. Прорвать, преодолеть их очень трудно. Порой на прохождение некоторых укреплений у нас уходит нескольких дней. В то же время мы проводим всю работу так, чтобы не нести большие потери. Поэтому в некоторых случаях мы закрепляемся на своих позициях, после чего проводим подготовку для новой операции, чтобы иметь максимальный результат и минимальные потери".
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