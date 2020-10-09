Президент Ильхам Алиев: Единственный путь спасения вражеской страны – покинуть наши земли

На землях, освобожденных сегодня от оккупации, развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях, - не они в наших, а мы в их окопах, мы на их постах, в их танках. Сегодня мы используем военную технику, взятую в качестве трофея. Их танки сейчас сражаются на поле боя против них. Вот преимущество азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Сегодня в открытом информационном пространстве, в интернете показывают, каким точным, метким огнем уничтожается живая техника врага. Враг находится в панике, в истерике. Руководство вражеской страны находится в совершенно растерянном состоянии. Регулярно звонит различным странам, главам государств и правительств различных стран, неоднократно, по несколько в раз день просит помощи, содействия, умоляет. Валяется у них в ногах. Унижается, умоляет спасти их. Единственный путь спасения для них - покинуть наши земли", - заявил глава государства.