Армения целенаправленно совершила провокацию на государственной границе

9 октября около 20:00 с оборонительных позиций азербайджанской армии на дашкесанском участке армяно-азербайджанской государственной границы слышались выстрелы и наблюдались взрывы, происходящие на армянской территории.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Так, между военнослужащими, находящимися на вражеских позициях в селах Гюнешли и Агйохуш Вардениского района Армении, сначала произошла перестрелка. Чуть позже в селе Гюнешли прогремел взрыв, которому последовал пожар.

Отметим, что подразделения азербайджанской армии не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту. Эта провокация направлена на то, чтобы отвлечь внимание армянского народа и международного мира от фиаско руководства Армении на военной и политической арене.

Министерство обороны Азербайджанской Республики резко осуждает эту провокацию противника и заявляет, что вся ответственность за это лежит на армянской стороне.