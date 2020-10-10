Сегодня видному ученому-востоковеду, профессору Аиде Имангулиевой исполнился бы 81 год

10 октября исполнился бы 81 год со дня рождения видного ученого-востоковеда, первой женщины - доктора наук по арабской литературе, профессора Аиды Имангулиевой.

Когда ближе знакомишься с жизнью и научной деятельностью выдающегося ученого, профессора Аиды Имангулиевой, труды которой занимают особое место в истории мирового востоковедения, читаешь воспоминания о ней, перед глазами возникает образ доброго, благородного, мыслящего человека, культурной и высокоинтеллектуальной женщины.

Как вспоминают ее современники, в Аиде Имангулиевой сочетались все самые благородные качества, присущие азербайджанским женщинам.

Обладавшая нежной и сострадательной натурой, эта женщина-ученый интересовалась проблемами окружавших ее людей, была заботлива и ласкова со всеми. Осуществлявшая разностороннюю творческую и общественную деятельность, Аида ханум, наряду с этим была прекрасной женой, оберегавшей святость домашнего очага, сохранявшей присущую восточной женщине душевную тонкость, доброй матерью, живущей любовью своих детей, заботливой бабушкой, истинной аристократкой, изящной женщиной. Высокие должности, научные титулы, активность в общественной работе не лишили ее высоких человеческих качеств. Величественная красота, стройность, изящество, широкие познания, трудолюбие, заботливость, чувствительность, дружелюбие, искренность, высокая нравственность - вот те качества, которые были присущи Аиде ханум.

Наследие, оставленное Аидой Имангулиевой, открывает новую страницу, новый путь в исследовании современной арабской литературы.

Закончив в 1962 году восточный факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), Аида Имангулиева защитила в 1966 году кандидатскую, а в 1989 году - докторскую диссертации.

А.Имангулиева прошла путь от младшего научного сотрудника Института востоководения Академии наук Азербайджанской ССР до директора этого научного учреждения. Она была членом президиума Востоковедческого общества, Координационного совета по исследованию восточной литературы бывшего СССР. Занимавшаяся долгие годы педагогической деятельностью Аида ханум была одним из основных создателей курса новой арабской литературы в Советском Союзе и Азербайджане.

А.Имангулиева в своей научно-организационной деятельности всегда уделяла большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров востоковедов.

Академик Зия Буньятов особо подчеркивал это качество научно-педагогической деятельности видного востоковеда. Он отмечал, что Аида ханум всегда делилась своими глубокими научными знаниями с молодыми учеными и аспирантами, оказывала им всевозможную помощь. Знакомые с Аидой Имангулиевой хорошо знали ее как трудолюбивого и в высшей степени самокритичного ученого. Каждое из научных произведений Аиды ханум является результатом ее напряженного, великого труда. За всем сказанным стоит образ настоящей азербайджанской женщины, обладавшей высокими человеческими качествами, скромной, доброй, милой, красивой, благородной. Этими качествами она завоевала уважение и любовь коллег.

Сфера научной деятельности Аиды Имангулиевой была широкой и разносторонней. В ее научных произведениях исследовались синтез культурных традиций Запада и Востока, развитие творческого стиля и становление новых литературных течений. Это создало очень важную почву для будущих исследований не только арабской литературы, но и всей новой литературы Востока.

Сегодня, во время создания широких связей со всеми странами мира, в том числе с арабским Востоком, ощущается необходимость в более близком ознакомлении с каждой сферой жизни этих стран. Научные произведения Аиды ханум Имангулиевой занимают присущее им важное место в удовлетворении этой потребности, А.Имангулиева, являющаяся автором трех монографий ("Михаил Нуайме", Москва, 1975; "Джубран Халил Джубран", Баку, 1975; "Корифеи новой арабской литературы", Баку, 1991) и более 70 научных статей, была редактором многочисленных научных произведений в сфере восточной филологии.

Две семьи, в одной из которых родилась и выросла Аида Имангулиева, и вторая, в которую она вошла как невестка, имеют особое место и роль в литературно-культурной мысли азербайджанского народа. Такая среда создала духовную почву для напряженных занятий Аидой ханум литературно-художественным творчеством.

Отец Аиды ханум - Насир Имангулиев - был одним из видных представителей азербайджанской печати. Насир муаллим долгие годы работал редактором вечерних газет "Бакы" и "Баку". Аида ханум вошла как невестка в дом выдающегося азербайджанского писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева.

Несомненно, что личность Аиды ханум, сформировавшаяся в результате влияния высокоинтеллектуальной среды, по словам академика Джамиля Гулиева, выделяется среди других представительниц азербайджанской интеллигенции неповторимостью, высокими ценными качествами.

Аида Имангулиева - современная азербайджанская женщина, является олицетворением исторических успехов Азербайджана, нашей нации в ХХ веке, феноменом во всех сферах общественно-политической, культурной жизни нашей страны. Если бы был составлен список самых достойных женщин Азербайджана ХХ века, то, несомненно, Аида ханум заняла бы в нем первое место.

Наряду с обширной научной деятельностью, Аида ханум имела прекрасную, образцовую семью, и, выполнив материнский долг, подарила обществу достойных детей.

Аида ханум, горячо любившая свою мать, Гевхер ханум, была верна и дочернему долгу. Она посвятила свою книгу "Корифеи новой арабской литературы", переведенную на многие языки мира, памяти матери. Эта книга является самым солидным трудом ученого, созданным о современной арабской литературе, итогом ее многолетних научных поисков. Объект исследований, которому она как ученый посвятила всю жизнь, был также дорог ей, как память о матери.

Сегодня жизнь Аиды Имангулиевой продолжается в ее детях, внуках, а сама она живет в своих произведениях.

Как справедливо отмечают исследователи, сегодня Аида ханум является самым видным и солидным ученым в изучении современной арабской литературы на мировом уровне. Это признают не только востоковеды Азербайджана и бывшего Советского Союза, но и европейские и арабские ученые.

Научное творчество Аиды Имангулиевой, посвятившей всю жизнь развитию азербайджанского востоковедения, постоянно изучается. О видном ученом-востоковеде много написано и, несомненно, будет еще много написано. Она, как личность, будет жить в посвященных ей публикациях, обретет бессмертие в сердцах и памяти читателей будущих поколений.