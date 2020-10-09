Президент Ильхам Алиев: Уничтожено большое количество военной техники ВС Армении

В ходе проведенных сегодня боев было уничтожено большое количество военной техники врага, а также взяты военные трофеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Могу сказать, что с 27 сентября по сегодняшний день армянской армии был нанесен мощный удар. Мне просто хотелось бы довести до вашего внимания перечень военной техники Армении, уничтоженной и взятой в качестве военного трофея азербайджанской армией. Потери Армении: уничтожены 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-21, 1 "Ураган", 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе 8 "Акаций" и 2 "Гвоздики", 36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 РМ или средства противовоздушной обороны, пусковые установки 2 комплексов "С-300", 25 зенитно-ракетных комплексов ОСА, 2 зенитно-ракетных комплекса КУБ, 4 средства радиотехнических помех "Repelend", 136 пушек, 56 минометов, 1 огнемет ТОС-1А, 2 радиолокационные станции, 1 антенна "Кольчуга". Военная техника, взятая в качестве трофея: 18 танков, 4 пушки, 22 боевые машины пехоты, 12 минометов, 4 машины УАЗ, 1 экскаватор, 27 комплексов "Игла", 1 машина ЗИЛ, 9 машин ГАЗ", - сказал глава государства.