Президент Ильхам Алиев Пашиняну: Целуешь пятки тому и другому, унижаешься, унижаешь свой народ

Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во многие вопросы. Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что он их не принимает. Говорил, что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что случилось?! Удержи эти оккупированные земли. Ты же не хотел их отдавать. Тогда почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и другому, унижаешься, унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Он говорил, что не отдаст эти земли. Кто у тебя спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. Заберем столько, сколько нужно, а если захотим, и больше. Так же, как могли забрать в июле. Я говорил об этом. В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не мог бы нам противостоять. Об этом свидетельствуют нынешние бои. Мы не сделали этого. Я не позволил. Хотя наши военнослужащие уже были готовы к этому. Не позволил, потому что есть политическая воля. Мы действуем в рамках законов. Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим", - сказал глава государства.