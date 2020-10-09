Президент Ильхам Алиев: Обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли

Что случилось, Пашинян? Ты говорил, что "Нагорно-Карабахская республика" включает также все оккупированные земли. В таком случае защищай их. Почему же ты бежишь в Москву? Почему звонишь, надоедаешь мировым лидерам? Кому ты еще не звонил? Советую позвонить еще шаманам. Пусть они помогут ему. Или пусть позвонит вождю племени на каком-нибудь далеком острове, может тот спасет его. Как говорится, стал персонажем анекдотов. Откройте, посмотрите социальные сети, над ним издеваются, смеются, придумывают анекдоты. Наверное, в мире не было другого человека, который бы так унизил свою страну. Из-за чего? Из-за того, что захватил чужие земли и не может покинуть их.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Поэтому я, обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли. Помню, незаконно находящийся в Нагорном Карабахе главарь группировки, который будет выдворен оттуда, провел в Шуше церемонию "инаугурации". В то время это вызвало большой резонанс в азербайджанском обществе, то есть очень сильно подействовало на него. Мы восприняли это как оскорбление - все мы, без исключения. Помню, ко мне тоже обращались, говорили, что мы не должны позволить этого, должны разбомбить, разгромить это место. Конечно, я не мог пойти на это, потому что мы не воюем с гражданскими лицами. В отличие от Армении, мы не обстреливаем гражданское население. Но мы не забыли этого. Пусть посмотрит сейчас на здание, где проходила его "инаугурация". В каком оно виде!" - сказал глава государства.