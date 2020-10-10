Президент Ильхам Алиев: Пашинян стал персонажем анекдотов

Что случилось, Пашинян? Ты говорил, что "Нагорно-Карабахская республика" включает также все оккупированные земли. В таком случае защищай их. Почему же ты бежишь в Москву? Почему звонишь, надоедаешь мировым лидерам?

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Кому ты еще не звонил? Советую позвонить еще шаманам. Пусть они помогут ему. Или пусть позвонит вождю племени на каком-нибудь далеком острове, может тот спасет его. Как говорится, стал персонажем анекдотов. Откройте, посмотрите социальные сети, над ним издеваются, смеются, придумывают анекдоты. Наверное, в мире не было другого человека, который бы так унизил свою страну. Из-за чего? Из-за того, что захватил чужие земли и не может покинуть их", - сказал он.