Президент Ильхам Алиев: Мы вернем наши земли – мирным или военным путем

Еще раз говорю им, если после московских переговоров вновь пойдут на фальсификацию, то пожалеют. Мы вернем наши земли - мирным или военным путем. Однозначно!

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Мы хотим сделать это мирным путем, взять их мирным путем. Даем Армении последний шанс. Последний шанс! Пусть ни на кого не рассчитывает. Никто им не поможет. Армения беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их на колени перед памятью наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Встречаясь с представителями семей шехидов, родителями шехидов, я неоднократно говорил, что мы отомстим за них. Кровь наших шехидов не останется и не остается на земле. Мы не хотим крови. Мы хотим, чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос", - сказал Президент Ильхам Алиев.