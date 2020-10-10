Президент Ильхам Алиев: Турция оказывает нам поддержку, но это – политическая, дипломатическая поддержка

Турция оказывает нам поддержку, но это - политическая, дипломатическая поддержка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"Да, турецкое оборудование есть. Турецких сил нет. Честно говоря, у меня вызывает сожаление, что президент Армении для посланий миру использует возможности CNN, чтобы распространять слухи. Я не могу назвать это иначе, потому что его слова - судя по тому, что вы мне представили, я их не слышал, услышал от вас, - это абсолютная ложь, это - ложная информация. Турция оказывает нам поддержку, но это - политическая, дипломатическая поддержка. Не будь этой поддержки, не будь очень откровенной позиции Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выраженной словами "Азербайджан не один, Турция находится рядом с Азербайджаном", то, вполне вероятно, Армения могла бы добиться своей цели. Она заключается в том, чтобы расширить географию конфликта и вовлечь в него как можно больше стран, чтобы эти страны помогли им на поле боя. Я также хочу напомнить президенту Армении о том, кто стоял за ними в начале 1990-х годов, когда Армения оккупировала наши земли. У нас достаточно доказательств того, кто помогал им в оккупации наших земель. Поэтому если Армения говорит, что "Азербайджану кто-то помогает", то это совершенно ошибочная и лживая информация, мы отвергаем это", - сказал глава государства.