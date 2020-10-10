Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане есть не только турецкое, но и русское, израильское, белорусское, украинское оружие

В Азербайджане есть не только турецкое оружие, но и русское, израильское, белорусское, украинское и пр. Потому что сегодня у нас география закупок военной техники еще более расширяется, и мы платим за это деньги. Если вы посмотрите на то, где и как Армения получает оружие, то увидите, что они не в состоянии платить за имеющееся у них оружие, потому что оно стоит миллиарды долларов, и для бедной страны это не представляется возможным. Они получают оружие у своих союзников бесплатно, а мы его покупаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"Истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. В прошлом году Азербайджан и Турция провели 10 совместных военных учений. Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление. Кстати, в этом году из-за пандемии у нас были проведены лишь два военных учения. Одно из них состоялось до нападения Армении на нас. Таким образом, истребители F-16 находятся на земле, они не совершают полеты и ни в каком виде не участвуют в боях", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев однозначно сказал, что F-16 не используются.

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это - фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F-16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле", - добавил глава государства.