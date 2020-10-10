Президент Ильхам Алиев: Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую поддержку

Турция играет в регионе, в частности, ситуации, связанной с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, стабилизирующую роль. У каждой страны может быть партнер или союзник. Азербайджан и азербайджанский народ очень счастливы, что у них такой партнер, союзник и братская страна, как Турция. Мы не против того, что Армения считает своим союзником Францию, и в настоящее время Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"В то же время мы видим, что выбор союзников зависит от самих стран. К примеру, министр иностранных дел Франции не обеспокоен тем, что Россия поддерживает Армению, бесплатно предоставляя ей оружие, и он не считает, что это приведет к перерастанию конфликта в международный конфликт. Но когда Турция выражает легитимную политическую поддержку, это вызывает обеспокоенность. Откровенно говоря, я не могу понять таких действий одной страны НАТО в отношении другой. Страны-члены НАТО должны быть союзниками, но мы этого не видим", - сказал глава государства.