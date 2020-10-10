Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян, а из Армении изгнаны все азербайджанцы

Армения не только оккупировала Нагорный Карабах и изгнала оттуда всех азербайджанцев, составлявших 25 процентов населения автономной области, но и захватила семь азербайджанских районов с населением 700 тысяч человек. Таким образом, наша основная цель заключается в освобождении данных территорий и создании возможности для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"Что касается Нагорного Карабаха, то мы считаем, - об этом неоднократно говорилось официально, - что по окончании войны, после вывода оккупационных сил армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок в Нагорном Карабахе, как и в любой другой стране с мультиэтническим населением, и уверен, что когда-то они станут добрыми соседями", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня в Азербайджане в различных городах нашей страны, в основном в столице Баку, проживают тысячи армян.

"Один из разрушительных снарядов дальнего действия "Смерч", использованных армянами для нападения на наш второй по величине город - Гянджу, упал на дом женщины-армянки. Таким образом, сегодня в Азербайджане тысячи армян живут в мире и достойно. А вот из Армении изгнаны все азербайджанцы. Население Армении на 99 процентов состоит из армян. Они провели этническую чистку против нас. И вновь президент Армении лжет. Сегодня население Нагорного Карабаха не на 95, а на 100 процентов состоит из армян, потому что проживавшее там 25-процентное азербайджанское население подверглось этнической чистке со стороны армянского режима",- отметил Президент Ильхам Алиев.