Президент Ильхам Алиев: Посредничество МГ ОБСЕ привело к тому, что сегодня происходит

Международное посредничество у нас существует уже 28 лет. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет фактически "действует" пассивно. Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит. Этого посредничества оказалось недостаточным для того, чтобы принудить Армению покинуть не принадлежащие ей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче "Connect the World" на телеканале CNN International.

"У нас многосторонние отношения с США. Наши отношения успешно развиваются во многих областях. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то 3 страны - сопредседателя Минской группы обладают одинаковым правом и одинаковой ответственностью для посредничества. Когда приезжают представители из этих стран, они приезжают все вместе, представители 3 стран. Поэтому в их деятельности нет никаких различий. Однако, безусловно, мы понимаем, что некоторые страны более проармянские, другие - даже сверх проармянские", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что позиция Вашингтона не отличается от позиции других сопредседателей.

"Они поддерживают принципы, на которых должно быть основано урегулирование. Против этих принципов выступает Армения. Эти принципы гласят о том, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть своевременно возвращены Азербайджану. Когда вы сослались на мое заявление относительно графика, то именно это есть в документах. Это изобрел не я. Армения выступает против", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.